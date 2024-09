Audio-Technica lanceert de ATH-M50x LAB

De LAB-editie van dit studiomodel is voorzien van een ontwerp dat fans van Audio-Technica zelf hebben gemaakt en gekozen. Want al sinds 2020 hebben klanten inspraak in de jaarlijkse Special Editions en kunnen ze stemmen op het finale ontwerp.

In januari 2024 lanceerde Audio-Technica de LAB M50x-website, waar fans hun eigen kleurontwerpen konden inzenden en mochten deelnemen in het proces van de creatie van de ATH-M50xLAB en de ATH-M50xBT2LAB met Bluetooth. Deelnemers konden voor elk onderdeel van de hoofdtelefoon kiezen uit een groot aantal kleuren, zowel mat als metallic. Dit resulteerde in duizenden interessante en creatieve ontwerpen, die werden gedeeld op social media. Een panel van experts, waaronder de productmanager van de ATH-M50x, bracht de 14.500 inzendingen terug tot drie finalisten. Uit deze drie finalisten kozen fans van Audio-Technica voor de nieuwe ATH-M50xLAB Special Edition een verrassende combinatie van blauw, oranje en grijs, ontworpen door Sergio Gamarra.

De ATH-M50xLAB is de eerste speciale limited edition ooit die door fans is ontworpen en geselecteerd. De Audio-Technica ATH-M50xLAB en ATH-M50xBT2LAB zijn verkrijgbaar vanaf 3 september 2024. Voor een adviesprijs voor de ATH-M50xLAB van €189 en €219 voor de ATH-M50xBT2LAB.