Streamingtips #42 – Lincoln Lawyer, Five Days Inside en Nemesis

Ordinary Angels (Netflix)

Ze is drankverslaafd en kapster, maar dan hoort ze over een familie wiens 5-jarige dochter heel ziek is. Ze wil alles voor ze doen, start een goed doel, enzovoort. Het mooie aan deze film is misschien niet eens zozeer de film zelf, maar over het feit dat dit allemaal is gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit Kentucky, in de VS. En toegegeven, dat Hillary Swank erin zit, maakt deze verfilming ervan ook een stuk meer gewicht in de schaal leggen.