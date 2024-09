Fairphone komt met goedkopere versie van Fairphone 5

Eerder dit jaar lanceerde het Nederlandse merk Fairphone de Fairphone 5, een smartphone met tien jaar ondersteuning en met duurzaamheid en modulariteit in het achterhoofd, zodat je als gebruiker echt een eerlijk product in handen hebt dat niet alleen gemaakt is met respect voor mens en milieu, maar dat ook heel gemakkelijk zelf te repareren is. Dat toestel werd voor 699 euro in de markt gezet. Vandaag kondigt Fairphone een nieuwe versie aan van de vijfde generatie. Deze is goedkoper, maar komt wel met minder werk- en opslaggeheugen aan boord.

Een andere naam krijgt de nieuwe variant niet, want ook dat is gewoon de Fairphone 5. In plaats van 8 GB werkgeheugen heeft het toestel 6 GB werkgeheugen en de 256 GB opslaggeheugen heeft plaats gemaakt voor 128 GB opslaggeheugen. Dat is eigenlijk het enige verschil, afgezien van een nieuwe mosgroene kleur.

Miquel Ballester, medeoprichter en Head of Product Management bij Fairphone, vertelt: “We zijn erg blij dat we onze klantenkring blijven uitbreiden. Met deze nieuwe versie van de Fairphone 5 willen we de telefoon toegankelijk maken voor nog meer mensen en opnieuw bewijzen aan de industrie dat er een markt is voor duurzame elektronica. Onze klanten kunnen de nieuwe Fairphone 5 met vertrouwen kopen, wetende dat het zowel een hoogwaardig apparaat is dat jaren meegaat, met Android 14 en een premium drievoudig 50 MP camerasysteem, alsook de laagste CO2-voetafdruk in de industrie heeft.”*

De goedkopere versie met minder geheugen heeft verder dezelfde specificaties met een oled-scherm met een resolutie van 2.700 bij 1.224 pixels en 90Hz verversingssnelheid. Aan boord vinden we de Qualcomm QCM6490-chipset en het toestel heeft een driedubbel 50 megapixel camerasysteem.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe versie van de Fairphone 5 6GB/128GB gaat 549 euro kosten. Dit model is verkrijgbaar in de kleuren mosgroen en matzwart. Tegelijkertijd krijgt de originele Fairphone 5 met 8GB/256GB een prijsverlaging van 699 euro naar 629 euro. Dat toestel is verkrijgbaar in de kleuren matzwart, hemelsblauw en transparant.