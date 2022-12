De best gelezen artikelen, reviews en tips van 2022 (Beeld)

Reviews van Samsung en LG zijn populair

Als we kijken naar de reviews die het best gelezen werden dan valt net als vorig jaar één ding vooral op; het zijn met name de oled tv’s die veel bekijks trekken, en daartoe behoren dit jaar ook de QD-OLED-televisies. Vorig jaar betekende dit dat Samsung in ieder geval op ons platform een stapje terug moest doen, maar met de komst van de S95B QD-OLED-televisie is het Zuid-Koreaanse merk weer helemaal terug.

De review die het meest gelezen werd in 2022 is echter de review van de LG G2-serie oled-televisie. Dit ultraslanke model kan vlak tegen de muur gehangen worden en is het 4K-topmodel van het bedrijf. LG bracht ook een kleine oled-televisie op de markt. Voor het eerste konden we naar de winkel voor een 42-inch model in de C2-serie. De review van deze televisie trok dan ook veel bekijks.

Een van de best gelezen reviews van 2022 is die van de Samsung S95B QD-OLED-televisie. Het eerste oled-model van Samsung sinds lange tijd en meteen ook met een nieuwe techniek voor een nog hogere helderheid, een betere kleurweergave en wijdere kijkhoeken. Op lcd-gebied doet Samsung het ook nog steeds erg goed, met de QN95B-serie als best gelezen lcd tv-review.

Sony ging dit jaar ook voor het eerst aan de slag met de QD-OLED-techniek, wat resulteerde in de A95K-serie topmodellen, waarvan de review in korte tijd bovenaan onze lijsten terechtkwam. Philips is in 2022 een paar plaatsen gezakt, al zien we de reviews van de betaalbare ‘The One’ PUS8807-serie en die van de OLED937 topmodellen oled-televisies nog in de top 10 terug.

Onze lijst met de best gelezen tv-reviews van 2022 wordt dit jaar voor het eerst sinds lange tijd compleet gemaakt door twee (relatieve) nieuwkomers. TCL laat al een paar jaar goed van zich horen en dat resulteert nu in een zeer goed gelezen review van de nieuwe en betaalbare C835-serie. Hisense is ook van plan de Benelux te veroveren en doet dit onder meer met de A90G-serie oled-televisie, die meteen ook onze toplijst afsluit.