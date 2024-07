Beste games van dit moment – deel 32 (zomer 2024)

Sand Land

Sand Land is een actie-rpg met een open wereld, gebaseerd op een manga die in 2000 verscheen. Het verhaal is geschreven door de onlangs overleden mangaka (een schrijver en tekenaar van manga, Japanse stripboeken) Akira Toriyama. Die kennen de meeste mensen wellicht wel van de serie Dragon Ball (Z, GT of Super). Zodra je de game opstart zul je Toriyama’s iconische tekenstijl direct herkennen; de personages hadden zo uit Dragon Ball kunnen komen.

In Sand Land kruip je in de huid van de demonische prins Beelzebub. Je wordt vergezeld door wat kompanen, en trekt samen de woestijn in op zoek naar de felbegeerde lente. In deze Mad Max-achtige setting is water namelijk schaars, en het is aan jou de taak daar wat aan te doen. De game vertelt het verhaal van de manga, en de onlangs verschenen anime die daarop gebaseerd is. Dankzij de openwereldstructuur krijgen personages en omgevingen in elk geval genoeg ruimte om zichzelf te ontwikkelen.

Je zult misschien denken dat je bekend moet zijn met het bronmateriaal om van deze game te kunnen genieten, maar niets is minder waar. Wij kenden de manga ook niet, en hebben ons toch flink vermaakt vanwege de uitnodigende verhaalvertelling. De gameplay is op sommige punten wat minder sterk, omdat je vaak door een lege wereld reist waar je her en der aangevallen wordt en ondertussen allerlei onderdelen verzameld om je eigen voertuigen te verstevigen.

Het is een oude en inmiddels beproefde gameplayformule, die zeker in de tweede helft van de game wat steil aanvoelt. Maar als je je puur op het verhaal focust en gewoon lekker het verhaal doorloopt, staat je een prettige ervaring te wachten. Sterker worden gaat namelijk heel natuurlijk en de verschillende bonussen die je krijgt zijn best vet. Je kunt elk gevecht aanvliegen zoals je wil: te voet, in een mech of in een tank, waardoor er toch best wat variatie ontstaat.