Review: Auris Audio Jazz – Indrukwekkende nieuwkomer

Auris W9-toonarm

De Auris W9-toonarm verdient een eigen hoofdstukje. Niet alleen omdat hij ook los leverbaar is en dus een eigen vermelding bij het prijslijstje onder dit artikel verdient, maar ook omdat Auris Audio hem kennelijk zó goed vindt dat ze hem als standaard toonarm op de Bayadere 1- en Bayadere 3-platenspelers gebruiken. Deze negen inch lange toonarm heeft een effectieve massa van twaalf gram, wat als middelzwaar geldt. Hij heeft een vaste headshell en een armbuis van carbon. De met behulp van geavanceerde software ontwikkelde toonarm blinkt volgens de fabrikant uit in het onderdrukken van ongewenste resonanties. Eén van de oplossingen daarvoor is het contragewicht, dat voorzien is van een speciale rubberen ‘schroefdraad’ waarmee je hem over de eindstomp heen draait. Die rubberen schroefdraad dempt, maar heeft qua wrijving gelukkig óók de perfecte verhouding tussen soepel en stroef waardoor het eenvoudig is om kleine aanpassingen van de naalddruk te kunnen instellen.

Het contragewicht is overigens niet voorzien van een schaalverdeling, dus voor het instellen van de juiste VTF zul je een naalddrukweger moeten gebruiken. Het antiskatingmechanisme bestaat uit twee in een hoek van negentig graden geplaatste staafjes aan een centraal draaipunt, waarvan het onderste staafje door een pinnetje aan de armbasis verder naar achteren wordt geduwd terwijl de toonarm naar het midden van de plaat beweegt. Het andere staafje, dat dan omhooggaat, is voorzien van een schroefdraad en een draaigewichtje met een geribbelde rand. Door dat gewichtje te verdraaien verplaats je het over de lengte van het staafje, waardoor er met behulp van de zwaartekracht meer of minder tegendruk wordt gegeven. Het is een buitengewoon robuuste oplossing, maar hiervoor geldt dat het wel enige expertise én geduld van de gebruiker vergt om de juiste instelling te vinden. Het komt in de praktijk echter niet op een millimeter.

De oliegedempte armlift is in hoogte verstelbaar, net als de toonarm zelf. Door een inbusschroef in de kraag van de armkolom los te draaien kun je hem binnen een bereik van tien millimeter hoger of lager zetten, wat voldoende moet zijn om zelfs ‘lage’ elementen als de Denon DL-103 zonder spacer in de W9 te kunnen monteren. De bekabeling in de toonarm is overigens van Van den Hul, wat een interessant Nederlands tintje aan de bereikte resultaten verleent.