Review: Samsung QE65QN95B (QN95B-serie) Neo QLED-televisie

Samsung QE65QN95B - Gebruiksgemak en smart tv

Nadat vorig jaar LG al koers wijzigde voor de smart tv interface heeft ook Samsung dit jaar de steven gewend. Weg met de balk onderaan het scherm, welkom de schermvullende interface. Het is een beslissing die we niet meteen toejuichen, onze eerste ervaringen met de nieuwe interface zijn gemengd. Wat ons onmiddellijk opviel, wanneer je de tv start is de interface wat trager. Na een minuutje is dat beter, maar even vlot als de oude interface lijkt hij ons niet.

Centraal in het scherm vind je een rij apps. Daar zit ook een tegel voor live tv tussen, en een tegel voor elk aangesloten apparaat. Die rij kan je uiteraard naar believen aanpassen. De ruimte boven deze rij is volledig verspild. Onder de apps vind je links een tegel met je laatste bron, en daarnaast een selectie van wat er nu te zien is op Samsung TV plus. Verder naar onder, en dan zit je eigenlijk al op een tweede en derde scherm, staan rijen aanbevelingen uit allerlei streaming apps. Helaas kan je daarvan niets aanpassen. Samsung ziet dit scherm als een plaats waar je media ontdekt. We hadden liever gezien dat wanneer je de tegel van een app selecteert, er daarboven aanbevelingen verschenen, in de ruimte die nu ongebruikt is.

Je kan nog steeds een balk oproepen met snelinstellingen, door de op toets linksboven op de remote te drukken. Het volledige instellingenmenu is hier en daar aangepast. Onder beeld en geluid heb je nu een sectie ‘Verbinding’ waar je onder andere netwerk, Airplay, maar ook de HDMI-instellingen en de spelmodus instellingen aanpast.

Onze eerste indruk is dat de nieuwe opdeling van de Tizen Smart Hub niet altijd even logisch of handig is. We werken aan een nieuw overzichtsartikel van de Smart Hub, waarin we elke functie wat beter toelichten. Tegen dan hebben we ook iets meer tijd met de vernieuwingen gehad.