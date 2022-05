Review: Philips 55PUS8807 (PUS8807-serie ‘The One’) lcd led tv

Philips 55PUS8807 - Beeldkwaliteit

De Philips 55PUS8807 (PUS8807-serie) gebruikt een S-IPS Scherm met goede kijkhoek maar matig contrast. De achtergrondverlichting is van het direct led type. De uniformiteit is redelijk, maar zeker niet perfect. We zien een klein beetje ‘dirty screen’ effect op heldere beelden en bovenaan het scherm zijn er kleine lichte vlekken te zien in donkere beelden (foto is sterk overbelicht om effect te tonen).

Om de contrastperceptie te verbeteren gebruikt de PUS8807 global dimming. En dat is nodig merken we. Met een ANSI-contrast van 1.216:1 scoort de Philips nog relatief goed voor dit type paneel, maar je merkt wel dat zwart sterk naar donkergrijs neigt. Dat is op zich niet zo erg, maar de Philips verbergt ook heel veel zwartdetail. Samen met het relatief beperkte contrast ontneemt dat donkere beelden alle diepte en detail. Gelukkig heeft de tv wel wat trucjes achter de hand om dat te verbeteren.

Met de dimming geactiveerd komt het ANSI-contrast niet echt hoger, dat is logisch gezien het dimmen niet lokaal, maar over heel het scherm gebeurt. Maar in wat meer relax testpatronen stijgt het contrast dan wel naar 3.300:1. En om zwartdetail terug te winnen activeer je best Dynamisch Contrast in de minimum stand. Dat levert een flinke verbetering.

De Films beeldmode is minder goed gekalibreerd dan we gewend zijn. De grijsschaal toont overmatig veel rood. Dat zet zich ook door in sommige huidstinten, en dat kan storend zijn. Wie vindt dat de acteurs last lijken te hebben van zonnebrand schakelt naar de ‘normaal’ kleurtemperatuur. Die is weliswaar wat koel, maar het vermijdt die aangebrande look.