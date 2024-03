McIntosh lanceert nieuwe C55 voorversterker

Met zijn 9 analoge en 7 digitale inputs is de C55 de kern van een audiosysteem. Er zijn 3 gebalanceerde en 4 ongebalanceerde analoge plus 2 phono-inputs die kunnen worden geconfigureerd voor Moving Coil of Moving Magnet phono-cartridges om draaitafel(s) op aan te sluiten. Beide phono-aansluitingen zijn voorzien van instelbare versterking in stappen van 6 dB van 40 dB tot 64 dB, evenals RIAA-equalisatie.

De DA2 digitale audiomodule herbergt de 7 digitale ingangen en bestaat uit een quad-gebalanceerde, 8-kanaals, 32-bit digitaal-naar-analoog converter (DAC). De DA2 biedt een verscheidenheid aan ingangen, waaronder een HDMI Audio Return Channel (ARC)1-ingang voor alleen audio. Meerkanaals audioformaten van Dolby en DTS worden omgezet voor stereoweergave via de C55.

De DA2 heeft nog 6 andere digitale ingangen: 2 coaxiaal, 2 optisch, 1 USB en 1 MCT. De coax- en optische ingangen decoderen digitale muziek tot 24-bit/192 kHz voor audioweergave met hoge resolutie, terwijl de USB-ingang DSD512 en DXD 384 kHz ondersteunt. En om de beste geluidskwaliteit te krijgen van de high-definition audio op een SACD-collectie, biedt de MCT-ingang een veilige, aangepaste DSD-verbinding in combinatie met McIntosh’s MCT-serie SACD/CD Transports. De gehele DA2-module kan worden vervangen door een toekomstige module als er nieuwe digitale technologieën beschikbaar komen.

Met geavanceerde aansluitflexibiliteit zijn er 3 stereosets met variabele, gebalanceerde en ongebalanceerde uitgangen om de C55 op eindversterker(s) aan te sluiten. Alle sets uitgangen kunnen tegelijkertijd actief zijn en elk kan het audiosignaal van de broncomponent naar 3 afzonderlijke audiosystemen sturen.

Het ‘biampen’ van een luidsprekersysteem kan met behulp van de ‘Main output’ en ‘Output 1’ en hun ingebouwde, instelbare highpass- en lowpass -filters. In deze configuratie kunnen de High Pass-uitgangen worden aangesloten op een vacuümtubeversterker en kunnen de Low Pass-uitgangen worden aangesloten op een solid-state versterker. Dan kun ke met de instelbare crossover de prestaties van de versterkers optimaliseren volgens de specificaties van de luidspreker en de luistervoorkeuren. Uitgang 1 biedt trimniveauregeling, waardoor het eventueel bias -verschil van twee verschillende versterkers bij bi-amping kan worden gecorrigeerd. Bovendien kan Uitgang 2 worden geconfigureerd als mono of stereo, zodat deze kan worden aangesloten op een stereo-audiosysteem in een andere kamer, of het signaal naar een enkele mono-subwoofer of naar 2 afzonderlijke stereo-subwoofers kan sturen.

De C55 is uitgerust met een ‘Processor Loop’. Via deze kun je een externe signaalprocessor (zoals de McIntosh MQ112 Environmental Equalizer of MEN220 Room Correction System) of andere apparaten aansluiten zonder dat je deze tussen de voorversterker en eindversterker(s) hoeft te plaatsen. De ‘Processor Loop’ is ideaal om een ​​analoge bandrecorder, een high-end cassettedeck of een 3-kops tape-deck aan te sluiten waarmee je kunt opnemen vanaf een broncomponent en de opname slechts enkele seconden later kunt beluisteren, zodat je opnames kunt monitoren.

Naast het gebruik van de meegeleverde afstandsbediening of de bedieningselementen op het voorpaneel, kan de C55 worden aangesloten op het netwerk. Via de gratis Connect-app (beschikbaar in april 2024) kan het apparaat worden bediend. De Connect-app is ontworpen voor zowel Android- als Apple-apparaten en kan worden gebruikt om de belangrijkste functies van de C55 te bedienen, waaronder volumeregeling en invoer- en uitvoerselectie. Bepaalde McIntosh-broncomponenten waarop een datakabel is aangesloten op de C55, zijn deels te bedienen via de Source Control-functie van de app. Met Source Control kunnen veel van de functies van de bron vanuit de app worden bediend, zoals het wijzigen van radiozenders op een tuner of het bedienen van een cd-speler. Bronbediening zorgt voor extra gemak bij opstellingen waarbij een secundair systeem is aangesloten op een van de uitgangen van de C55, zoals een ‘outdoor-systeem’ waarbij je niet langer hoeft naar binnen te gaan om de basisfunctionaliteit te regelen. Wanneer de C55is aangesloten op uw netwerk, kan hij ook periodieke firmware-updates ontvangen. Deze firmwareversies kunnen nieuwe functies toevoegen of belangrijke prestatie-updates bieden.

De C55 wordt beschikbaar vanaf april 2024.

Adviesverkoopprijs: € 11.990 incl. btw