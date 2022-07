Review: Sony XR-55A95K (A95K-serie) QD-OLED-televisie

Sony XR-55A95K - Beeldkwaliteit

De belangrijkste vernieuwing in de XR-55A95K (A95K-serie) is natuurlijk het nieuwe QD-OLED-paneel. Dat is hetzelfde paneel dat we vonden in de Samsung S95B. Al heeft Sony het net als bij de A90J vorig jaar voorzien van een extra koelingslaag, en houdt de processor rekening met de warmte in verschillende zones om maximaal image retention te voorkomen. Of de Sony daarmee ook een hogere helderheid kan halen zien we zodadelijk.

Dezelfde opmerkingen als voor de Samsung over de paneelstructuur zijn natuurlijk van toepassing. Door de driehoeksconfiguratie van de rode, groene en blauw subpixel hebben hoog contrast beelden zoals witte tekst op zwarte achtergrond een licht gekleurde rand, maar dat is enkel zichtbaar vanop zeer korte afstand (enkel centimeters). Als monitor is dat mogelijk lastig, maar vanop de normale kijkafstand voor een tv volledig onzichtbaar.

En ook bij de Sony moet je er rekening mee houden dat sterk invallend licht de quantum dots die vooraan in het scherm zitten kan activeren. Daardoor wordt zwart weer iets meer donkergrijs met een licht roze tint. Bij heldere beelden is het effect nauwelijks zichtbaar. Met andere woorden, vermijd rechtstreeks invallend zonlicht, zeker wanneer je donkere beelden bekijkt. Dat is eigenlijk raad die voor elke tv van toepassing is, maar voor QD-OLED net iets meer.

Maar over de beeldkwaliteit kunnen we duidelijk zijn: die is absoluut uitstekend. Het paneel van de A95K-serie heeft een zeer goede uniformiteit, zowel in donkere als heldere beelden, en geen spoor van dirty screen effect. Schakel over naar de ‘Gebruiker’ beeldmode voor de meest natuurgetrouwe beelden. Perfect zwart zorgt voor die typische OLED-diepte in het beeld.