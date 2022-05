Review: LG OLED65G26LA (G2-serie) oled-tv

LG OLED65G26LA - Gebruiksgemak en smart tv

LG gaf WebOS vorig jaar al een flinke make-over, het kleurrijke lint onderaan het scherm maakte plaats voor een schermvullende interface, een trend die sinds dit jaar ook door Samsung geadopteerd werd. De 2022 versie van WebOS kreeg een aantal verbeteringen op vlak van personalisatie en een paar nieuwe functies. LG stapt ook over op een nieuwe nummering (het is nu WebOS 22), maar het blijft helaas wel zo dat nieuwe versies niet doorstromen naar oudere modellen.

De indeling van het Home scherm is onveranderd. Centraal vind je alle apps, en bovenaan is nog steeds een deel van het scherm opgeofferd aan weersinfo en tips. Rechts bovenaan vinden we nu een handige tegel die je recentste bron bevat. Ook nieuw is de optie om je aan te melden, en dus ook van profiel te veranderen als je dat wenst. Verschillende leden van het gezin kunnen zo een eigen organisatie van het Home scherm en eigen aanbevelingen zien.

De aanbevelingen die je centraal ziet (van Disney+ lijkt ons), zijn helaas niet aan te passen. Heb je geen Disney+ in huis, dan is dat dus verspilde ruimte. Maar de volgorde van alles wat onder de lijst met apps staat kan je wel personaliseren. Daar staat onder andere een item ‘Nu aan het streamen’ waarin je via een tab-lijst alle streamingdiensten kunt bekijken. In onze lijst vonden we Amazon Prime Video, Rakuten TV en YouTube, maar helaas geen Netflix of Disney+.

Andere rijen bevatten het Thuisdashboard en aansluitingen, regelmatig bekeken kanalen, Sportalarm en de Webbrowser.

WebOS 22 werkt in elk geval heel vlot, de interface reageert erg snel. Met de nieuwe personalisatie-opties en kleine aanpassingen is ook een deel van onze opmerkingen weggewerkt. Het blijft wel zo dat het Home scherm veel info bevat die je misschien niet echt nodig hebt of die niet aanpasbaar is. Dat is echter een trend die we helaas meer en meer zien.

We hopen een volledig overzicht van WebOS 22 te geven in een later artikel.