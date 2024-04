Spotify laat je binnenkort een AI Playlist maken

Voordat je nu gelijk de app van de streamingdienst opent, nog even geduld. De AI Playlist is nu in bèta beschikbaar voor Premium-gebruikers in Groot Brittannië en Australië. Via AI Playlists voer je een prompt in wat te maken kan hebben met je favoriete locaties, activiteiten, dieren, karakters in een film of serie, kleuren of zelfs emojis. Spotify geeft een aantal voorbeelden wat je in zou kunnen voeren:

an indie folk playlist to give my bran a big warm hug

relaxing music to tide me over during allergy season

a playlist that makes me feel like the main character

Spotify gaat vervolgens aan de slag en er rolt een playlist uit aan de hand van de ingevoerde tekst. Voorlopig is de functie echter nog volledig in bèta en kunnen we er hier nog niet mee aan de slag. Wanneer de AI Playlists daadwerkelijk in de Benelux beschikbaar zijn is nog onduidelijk. Mocht het ook deze kant op komen, dan druk je in de bibliotheek heel eenvoudig op het plusje en kies je voor AI Playlist. Voer een prompt in en er rolt een playlist uit. Klinkt simpel en dat is het ook. Volgens Spotify zorgt de kunstmatige intelligentie ervoor dat gebruikers nog meer nieuwe muziek kunnen ontdekken.

Lees meer over Spotify.