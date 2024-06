Review: Ninja Woodfire Pro Connect XL BBQ Grill en Smoker

Gebruik

De afgelopen weken hebben we de Ninja Woodfire Pro Connect XL BBQ in verschillende situaties en in verschillende kookstanden getest. We zijn begonnen met een ‘eenvoudige’ barbecue zoals we die kennen, met flink wat vlees op de grillplaat. Op dit gebied is er weinig aan te merken. Er is voldoende ruimte voor 4 burgers en 4 stokjes saté tegelijkertijd, en dus kun je eenvoudig een groep van 6-8 mensen voorzien op een feestje. Het is maar hoeveel geduld de mensen hebben en natuurlijk zijn er genoeg barbecues met meer ruimte, voor diegenen die vaker voor grotere groepen grillen. De barbecue doet er even over om op temperatuur te komen, maar na een paar minuten is de grill heet genoeg om het vlees te bakken.

Met een Smoker-functie hebben we natuurlijk een paar mooie stukken vlees bereid, waaronder een stuk varkensschouder voor pulled pork en twee flinke spareribs. Voor deze bereidingen hebben we de pellets van Ninja gebruikt, die aan de zijkant van het apparaat in een bakje geschept moeten worden. Hiervoor moeten de pallets ontstoken worden en dat vergt wat extra opwarmtijd. De barbecue geeft netjes aan wanneer hij op temperatuur is en de pellets flink roken. Dan kan het rookproces beginnen. Met een bakje vol pellets kun je ongeveer 2-3 uur roken, en dat is vaak net niet voldoende, afhankelijk van het stuk vlees. Natuurlijk trekt de rook steeds minder in het vlees, maar het kan zijn dat je de pellets bij moet vullen. Let wel; als het bakje al helemaal leeg is moeten de pellets opnieuw ontstoken worden en dus moet de barbecue opnieuw ingesteld worden, wat een klein nadeel is.

Voor het roken van pulled pork hebben we de meegeleverde thermometer gebruikt, die in het midden van het stuk vlees gestoken wordt. De Smoker is vervolgens ingesteld om een bepaalde kerntemperatuur te bereiken, waarna het proces stopt. Wel stel je zelf de temperatuur van het roken in, bijvoorbeeld 200 graden. Bereiding met de thermometer werkt vrijwel perfect en is een mooi alternatief voor tijd om je stuk vlees perfect klaar te maken. Het stuk schouder kwam na een uurtje of 7 op de barbecue bijna uit elkaar vallend van de barbecue, en de houtsmaak was duidelijk aanwezig maar niet overheersend. De spareribs, die we op tijd gerookt hebben, hadden net wat minder houtsmaak, maar dat is gezien de tijd op de smoker en het vlees op het bot niet bijzonder. Duidelijk is wel dat in beide gevallen het roken op basis van kerntemperatuur en tijd vrijwel perfect werkte. Overigens krijg je netjes een melding op je telefoon als de bereiding afgelopen is. Helaas is er geen melding voor wanneer de pellets (bijna) op zijn. Dat is wel een extraatje voor de toekomst.