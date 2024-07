Meer AI bij aangekondigde Samsung Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6

Naast de Galaxy S-series zien we tegenwoordig ook ieder jaar nieuwe opvouwbare smartphones van Samsung in de Galaxy Z Fold en Z Flip-serie. Samsung heeft de Samsung Galaxy Z Fold 6 (vouwt open als een boek) en de Samsung Galaxy Z Flip 6 (klaptelefoon) aangekondigd. AI speelt een belangrijke rol bij de nieuwe smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

De opvouwbare serie is smaller dan ooit met een verbeterd scharnier en versterkte vouw. De smartphones zijn daarnaast steviger dankzij Armor Aluminium en Corning Gorilla Glass Victus 2. Aan boord vinden we de razendsnelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 bij beide toestellen.

Dit is de Samsung Galaxy Z Fold 6

De Samsung Galaxy Z Fold 6 vouwt open als een boek. Het coverscherm is een amoled-scherm van 6,3-inch met een resolutie van 2.376 bij 968 pixels en een 120Hz adaptive refresh rate. Vouw je de telefoon open, dan vinden we een amoled-scherm van 7,6-inch met een resolutie van 2.160 bij 1.856 pixels, ook met een adaptieve verversingssnelheid van 120Hz. De smartphone heeft 12 GB werkgeheugen en is verkrijgbaar met 256 GB, 512 GB of 1 TB opslaggeheugen.

Aan boord vinden we een hoofdcamera van 50 megapixel, telephoto camera van tien megapixel en een ultragroothoekcamera van twaalf megapixel. Daarnaast is er een covercamera van tien megapixel (selfiecamera) en een camera onder het display van vier megapixel. De batterij heeft een capaciteit van 4.400 mAh en kan met 25W opgeladen worden. De stylus van Samsung, de S Pen, is ook weer aanwezig bij dit toestel.

Dit is de Samsung Galaxy Z Flip 6

De Samsung Galaxy Z Flip 6 heeft een coverscherm (amoled) van 3,4-inch met een resolutie van 720 bij 748 pixels. Opengevouwen zien we een amoled-scherm van 6,7-inch met een resolutie van 2.640 bij 1.080 pixels met 120Hz adaptieve verversingssnelheid. Het toestel heeft ook 12 GB werkgeheugen en je kan kiezen uit 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.000 mAh. Het toestel heeft twee camera’s aan de achterkant van 50 megapixel (hoofdcamera) en twaalf megapixel (ultragroothoekcamera). Voorop een selfiecamera van tien megapixel.

Meer AI en zeven jaar updates

Ook Galaxy AI doet de intrede. Diverse toepassingen als Note Assistant, Composer en ondersteuning voor Google Gemini helpt je productiviteit te verhogen. Circle to Search is ook aanwezig, net als de nieuwe optie Interpreter dat gebruikmaakt van twee schermen in een nieuwe gespreksmodus. Live Translate helpt met vertalingen, terwijl er ook diverse opties zijn voor foto’s en video’s.

Samsung belooft wederom zeven generaties aan Android-updates en zeven jaar aan beveiligingsupdates, dus je moet jaren vooruit kunnen met beide toestellen die uit de doos op Android 14 draaien.

Prijs en beschikbaarheid

Preorders zijn per direct geopend en worden op 19 juli geleverd. De smartphones zijn vanaf 24 juli te koop. De Samsung Galaxy Z Fold 6 is verkrijgbaar vanaf 1.999 euro in de kleuren Silver Shadow, Pink en Navy. De Samsung Galaxy Z Flip 6 is verkrijgbaar vanaf 1.199 euro in de kleuren Silver Shadow, Yellow, Blue en Mint.

Samsung brengt ook twee nieuwe setjes draadloze oortjes uit met de Galaxy Buds 3 (179 euro) en Galaxy Buds 3 Pro (249 euro) met een nieuw ontwerp, verbeterde pasvorm en verbeterde audio.