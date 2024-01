Motorola kondigt G04, G24 en G24 power smartphones aan

Het eerste model dat Motorola introduceert is de g04. Deze smartphone beschikt over een Unisoc T606-processor, komt met 4GB of 8GB aan werkgeheugen, is voorzien van 64GB aan opslagruimte en beschikt over een functie waarmee het intern geheugen als virtueel geheugen wordt ingezet om de prestaties te verbeteren.

Verder is de smartphone voorzien van een 6,6-inch HD+-scherm, een vingerafdrukscanner, een 16 megapixel camera aan de achterzijde en een 5 megapixel camera aan de voorzijde. De g04 kost 119,99 euro en komst op 12 februari op de markt.

De Moto g24 en g24 power zijn uitgerust met een MediaTek Helio G85-processor en 4GB aan werkgeheugen. Het opslaggeheugen bedraagt 128GB (g24) en 256GB (g24 power). Daarnaast zijn de smartphones voorzien van een 6,56-inch HD+-scherm, een 50 megapixel camera aan de achterzijde, een 8 megapixel camera aan de voorzijde en een 5000mAh/15W (g24) of 6000mAh/30W (g24 power) accu.

Beide smartphones komen op 29 januari beschikbaar. De g24 kost 129,99 euro, terwijl de g24 power 179,99 euro kost. Alle nieuwe toestellen draaien op Android 14.