Nieuwe uitgave: Home Emotion 2 2024

Brandstory: Krix – Vijftig jaar machtig bioscoopgeluid

Australië staat bij de meesten niet bekend als een audioland. Maar met Krix heeft ‘Down Under’ al een halve eeuw lang een bijzondere speakerbouwer gespecialiseerd in overtuigend en authentiek cinemageluid. Ze duiken ook bij ons in steeds meer thuisbioscopen op, dankzij Quartz AV.

TESTED

Aeotec sensoren – De nieuwe generatie

De laatste tijd is Matter het toverwoord op het gebied van smarthome, maar dat betekent zeker niet dat standaarden als Zigbee en Z-Wave vergeten zijn. Aeotec is een van de bedrijven die nog altijd inzet op deze standaarden, en in deze review kijken we naar een aantal nieuwe producten van het bedrijf.

Nuki Smart Lock 4.0 Pro – Matter & Thread

Nuki introduceerde vorig jaar twee nieuwe slimme sloten: de Nuki Smart Lock 4.0 en de Smart Lock 4.0 Pro. Wij hebben de afgelopen weken al uitgebreid met de meest geavanceerde variant, de Smart Lock 4.0 Pro, kunnen werken. In deze review lees je onze ervaringen.

Maxi-Cosi See Pro Smart – Potentieel de beste babyfoon

Op zoek naar een nieuwe babyfoon? Maxi-Cosi heeft met de See Pro Smart Baby Monitor een nieuw model op de markt gebracht dat verrassend compleet lijkt te zijn met een app en een extern display.

Pioneer VSA-LX805 – Een echt vlaggenschip

Sinds Pioneer onder hetzelfde dak huist als Onkyo lijkt het prestigieuze Japanse merk naar de achtergrond verdwenen. Maar niet langer, want met de high-end VSA-LX805 eist Pioneer weer een plek in de schijnwerpers op. Onder meer een meegeleverde volledige licentie voor Dirac moet de veeleisende thuisbioscoopbouwer over de streep trekken.

HOMEAUTOMATION: Het Apple smarthome: Met HomeKit, Apple TV 4K, HomePod en iPhone – Veelzijdige domotica in huis

Apple is een snel groeiende aanbieder van slimme woningaccessoires. In de VS heeft al 39% van de smarthomes meerdere Apple devices in huis. In Nederland liep het eerst allemaal wat minder hard. Maar nu bestrijken de HomeKit, Apple TV 4K, de HomePods en iPhone-toepassingen al een aanzienlijk deel van de markt. Aantrekkelijk want Apple oogt gelikt, kan en presteert veel op AV-gebied plus dat dit merk behoorlijk veelzijdige domotica biedt.

REPORT: ISE 2024

Op ISE staan audio, video en smarthome centraal. Maar niet de consument is het beoogde publiek, wel professionele installateurs die thuisbioscopen, slimme woningen en AV-systemen voor horeca en events bouwen. Verrassend is wÈl hoe sterk de kruisbestuiving tussen de consumentenmarkt en de pro-wereld wordt.

ADVERTORIAL: Ring Battery Video Doorbell Pro – Wat je moet weten over de nieuwste videodeurbel op batterijen

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/smarthome/ verschenen publicaties van Home Emotion.