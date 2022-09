De voordelen en nadelen van een e-reader

Voordeel: je kunt notities maken

Waar je er in een boek wel twee keer over nadenkt om je pen erin te zetten, kun je dat bij een e-reader wel. Even een notitie maken voor jezelf, dat kun je gewoon doen op de meeste ereaders. In een boek kan dat ook, maar dan heb je én een pen nodig én je beschadigt het boek. Op een e-reader heb je van die ellende geen last. En, grote plus: je hebt ook geen ezelsoren in je boeken of last van kwijtgeraakte boekenleggers, want je e-reader onthoudt gewoon waar je gebleven bent.

Nadeel: kan soms reflecteren

Als je je e-reader gebruikt in zonnig weer, dan heb je wel rekening te houden met de stand van de zon. Hoewel veel e-readers een enigszins mat scherm hebben, zijn er toch wel eens e-readers die moeite hebben met de zon. Het licht weerkaatst dan zo erg in het scherm dat het bijna niet leesbaar is. En ja, daar heb je de e-reader wel voor meegenomen. Zonde, een e-reader die reflecteert, want dat doet een gewoon boek dan weer niet.