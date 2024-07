Maak kans op een Sharp Google TV voor de ultieme sportervaring

Sharp heeft in Nederland en België dit jaar weer een mooi assortiment televisies op de markt gebracht, waaronder diverse modellen voorzien van HDMI 2.1, Google TV en Dolby Atmos. Eén van deze modellen is de 50GL4460E, een 50-inch lcd led-televisie waarmee je de Olympische Spelen in de beste beeldkwaliteit kunt bekijken.

De Sharp 50GL4460E is voorzien van een 43-inch, 50-inch of 55-inch lcd-paneel met led-achtergrondverlichting, beschikt over HDMI 2.1-poorten met eARC-ondersteuning en komt met ondersteuning voor zowel Dolby Vision als Dolby Atmos. Voor een vloeiende weergave van al die sportwedstrijden is het model uitgerust met Smooth Motion Frame Interpolation Technology.

Verder komt deze 4K-televisie van Sharp met Google TV, het smart tv-platform van Google waarmee je toegang krijgt tot alle populaire streamingdiensten. Daarnaast kun je Google Assistant gebruiken om informatie op te zoeken of je slimme huis te bedienen, en dankzij ingebouwde Chromecast is het eenvoudig content naar de televisie te streamen.

FWD geeft samen met Sharp een 50-inch 50GL4460E weg. Wil jij kans maken op dit model? Doe dan mee de prijsvraag op deze pagina.