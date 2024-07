Review: TCL 65C855 QD-Mini LED 4K TV

TCL 65C855 - Gebruiksgemak en smart tv

Net als vorig jaar zorgt de Mediatek Pentonic 700 chipset met quad-core ARM Cortex-A73, 2.5GB RAM en Mali-G52 GPU voor een degelijke, vlotte Android TV omgeving. Tijdens de installatie kan je kiezen om de tv in te stellen zonder Google TV, maar we vermoeden dat dat voor de meeste mensen niet van toepassing is. Google TV instellen gaat handig met de Google Home app, maar je kan even goed de afstandsbediening gebruiken. Inloggen met een TCL-account is optioneel, we zien er geen meerwaarde in, dus sla dat gewoon over. En als je de ingebouwde tuner wilt gebruiken, zoek dan eerst de nodige gegevens op want TCL biedt geen lijst met tv-providers zoals de meeste andere merken doen.

Aan Google TV zelf is niets veranderd. Het Home-scherm zet gesponsorde content van Disney+ of Prime Video centraal in beeld, met daaronder nog een lijst persoonlijke aanbiedingen. Uiterst links in die lijst staat je laatste bron, dat is wel handig. Tot slot vind je onderaan je favoriete apps, die lijst kan je natuurlijk personaliseren. Wie verder naar onder scrollt, vind een uitgebreide lijst aanbevelingen, niet per app, maar per genre, gebaseerd op je kijkgewoontes. Je kan daar niets aan veranderen, maar het is wel een handige manier om wat meer gerichte content te ontdekken. Welke app je ook zoekt, Google TV heeft hem in de aanbieding, het is een sterk voordeel. De C855 bood na installatie 47GB opslagruimte voor apps, dat is bijzonder veel.

Een goed georganiseerde interface is belangrijk voor gebruiksgemak. De “ingangen” toets toont een lint onderaan het scherm, met alle ingangen en met recent gebruikte apps. De inhoud van dat lint kan je bovendien aanpassen. De toets met drie horizontale streepjes zet een snelmenu op het scherm om bijvoorbeeld beeld of geluidsmode aan te passen. Via het tandwiel kom je terecht in alle instellingen. Die volgen het Google TV-stramien, het is voldoende duidelijk maar kan nog wat betere organisatie gebruiken.