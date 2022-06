Review: TCL 65C835 (C835-serie) lcd led tv

TCL 65C835 - Beeldverwerking

Uitstekende beeldverwerking zorgt er voor dat elke bron er scherp en gedetailleerd uitziet. Upscaling gebaseerd op AI machine learning en deep learning herstelt detail, gebaseerd op wat de processor herkent in elk beeld. We vonden de beelden relatief zacht, de “scherpte” instelling mag daarom naar vijf. Ruisonderdrukking haalt goed willekeurige ruis uit het beeld, maar compressieruis die zichtbaar is als blokvorming blijft wel wat achter. Op dat vlak moet TCL de werking van de processor nog wat aanscherpen.

Sinds vorig jaar is er ook de “superieure gradatie” instelling die kleurbanden in zachte kleurgradiënten kan wegwerken. Die instelling werkt uitstekend, ook in donkere scènes zoals onze Game of Thrones test, maar ze maakt het beeld wel vrij zacht. Activeer ze daarom best enkel als je het nodig acht, en enkel in de laagste stand.

De C835 beschikt over een 100 Hz-paneel. Een licht vage rand rond bewegende voorwerpen belet echter de zichtbaarheid van het allerfijnste detail bij beweging. Door de “Bewegingsduidelijkheid” instellingen te activeren verbeter je weliswaar het stotteren van filmbeelden, maar die licht vage rand blijft. “LED beweging wissen” is de gebruikelijke oplossing daarvoor, het gebruikt backlight scanning, maar werkt aan 60 Hz en veroorzaakt zo wat geflikker in het beeld. Het is minder storend dan op andere toestellen, maar we raden het toch af. De motion interpolation (“verminder trillen’) kan in snel bewegende beelden ook niet alle gestotter vermijden, dus experimenteer zelf wat je aanvaardbaar acht.