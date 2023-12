De best gelezen reviews, artikelen en tips van 2023 (audio)

Best gelezen achtergrondartikelen

Ieder jaar vind je allerlei achtergrondartikelen op het gebied van audio op onze website. Van lijstjes met beste producten als av-receivers of soundbars tot aan artikelen waar we op een laagdrempelige wijze een bepaalde term uitleggen. Het populairste artikel van 2023 is overduidelijk. Mensen hebben massaal het artikel: ‘De Oplossing voor wanneer beeld en audio niet synchroon lopen‘ gelezen. Het originele artikel komt al uit 2012, maar nadat het artikel in 2023 weer volledig naar het hier en nu is gebracht werd het massaal gelezen. Veel mensen zijn op zoek naar dé oplossing voor dit probleem. Op nummer twee wederom een gids met een oplossing voor een vervelend probleem: Geen beeld of audio via HDMI? Zo kun je het probleem oplossen. Ook dit artikel is al een ouder artikel, maar is het afgelopen in een modern jasje gegoten. Zo weet je in 2023 precies hoe je dit probleem kunt oplossen.

Algemene onderwerpen waar we op een laagdrempelige wijze moeilijke onderwerpen proberen te verduidelijk deden het ook goed. Mensen zochten in 2023 naar Wat is het verschil tussen Bitstream en PCM Audio? Ook is het bij onze lezers nog altijd populair of een soundbar iets voor ze is, zo blijkt uit de vierde plek van het artikel De voordelen en nadelen van een soundbar: dit moet je weten.

Andere populaire artikelen zijn De beste av-receivers van dit moment, De beste soundbars van dit moment en een uitleg over wat HDMI ARC (Audio Return Channel) precies is en hoe het werkt. Leuk feitje dat een artikel dat pas in oktober van 2023 is verschenen toch al in de top staat van best gelezen artikelen op het gebied van audio, namelijk Draadloos Surround: Wat kan er?