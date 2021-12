De beste av-receivers van dit moment – 2021 / 2022

Marantz SR8015

Een model dat we wel getest hebben maar waarvan de review nog niet gepubliceerd is, is de Marantz SR8015. Deze av-receiver hoort volgens onze audioredactie absoluut in dit rijtje van hoogvliegers thuis. De SR8015 is één van de topmodellen van Marantz en is voorzien van ingebouwde versterkers met 11 kanalen van 205 Watt, 13.2 verwerkingscapaciteit, DTS:X Pro-ondersteuning en tal van audiofiele technische snufjes, zoals een enkele plaat, een ringkerntransformator en een verkoperd chassis.

Daarnaast is de SR8015 toekomstgericht dankzij de “8K” HDMI-ingang met 8K/60Hz en 4K/120Hz passthrough, HDR-ondersteuning (inclusief HDR10+, Dolby Vision en Dynamic HDR) en een nieuwe HDMI-functie genaamd Quick Media Switching (QMS), waarmee een bron direct de resolutie of framerate kan wijzigen om schermverduistering te voorkomen. Met een adviesprijs van 3.299 euro is de SR8015 niet goedkoop, maar als het Marantz-geluid je bevalt dan zit je met dit model de komende jaren gebakken.