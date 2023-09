Bose Smart Ultra Soundbar is het nieuwe vlaggenschip van Bose

De Bose Smart Ultra Soundbar is de vervangen van het 900-model van vorig jaar. Het neemt veel eigenschappen over, waaronder Dolby Atmos-ondersteuning en het design met de bovenkant van glas, maar het voegt nieuwe mogelijkheden toe als AI Dialogue. Met AI Dialogue wordt er machine learning gebruikt om stemmen te analyseren en automatisch aan te passen zodat ze voor de gebruiker beter te horen zijn. Adaptiq-kalibratie optimaliseert het geluid voor de akoestiek van de kamer en ook de Bose Music-app is terug.

De Bose Smart Ultra Soundbar ondersteunt Dolby Atmos, eARC, WiFi, AirPlay 2, Bluetooth en heeft ondersteuning voor de stemassistenten Google Assistant en Amazon Alexa. Naast Dolby Atmos is er ook ondersteuning voor TrueSpace voor de ruimtelijke audio. Bose laat verder weinig los over de binnenkant van deze soundbar, maar afgaande op de foto’s en op de voorganger lijkt het wederom om een 5.0.2-soundbar te gaan. Je kunt dit model echter uitbreiden voor een complete homecinema-ervaring. Denk aan het toevoegen van een set Surround Speakers van Bose of de Bose Bass Module.

Prijs en beschikbaarheid

De Bose Smart Ultra Soundbar is per direct verkrijgbaar in het zwart en het wit. De verkoopadviesprijs is 1.000 euro. Kijk voor meer informatie op de website van Bose.