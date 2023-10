Speelt alles goed

De 603 S3 is een stukje ‘commerciëler’ getuned dan de audiofielere 700 en 800 Series, maar toch blijf het huisgeluid van Bowers & Wilkins duidelijk te herkennen. Dat is geen slechte zaak, want z’n eigen sound is een van de redenen waarom het merk zo goed in de markt ligt. Er wordt zeker niet gestreefd naar neutraliteit. Een van de zaken waar de Britten heel sterk in zijn bijvoorbeeld, is het neerzetten van een stereobeeld dat heel groot en echt aanvoelt. Ook deze vloerstaander doet precies dat, waardoor zelfs gecomprimeerde pop of rap tastbaarder worden. Een tikje indraaien helpt wel om de beeldvorming scherp te stellen.

Een deel van een Bowers & Wilkins-aanpak is iets meer helderheid toevoegen. Dat laat fijne details en harmonische klanken beter uit de mix treden dan bij neutralere of donker klinkende weergevers. Bij de 800 D4 Serie ervaar je bij sommige muziek hierdoor bijna een gevoel van openbaring; je aandacht wordt getrokken door zaken die je voorheen niet had opgemerkt. De 603 S3 overdrijft hier niet mee, maar is zoals gezegd wat minder kritisch ingesteld. Er blijft wel een zeker extra detailgevoel, voldoende om een Bowers & Wilkins te zijn. Maar niet in die mate dat opeens bepaalde muziek niet meer te aanhoren valt – iets dat je wel kunt meemaken als je migreert naar sommige highendsystemen. Er is ook niets mis met de bassen op deze vloerstaander, waardoor instrumenten en zang open en groot klinken op een redelijk basfundament. Opnieuw: dit laatste hangt wel van je versterker af.

Het was nu eenmaal altijd een pluspunt van de 600 Serie dat je deze speakers universeel kon inzetten. Ze waren niet per se voorbehouden voor audiofiele, ultieme opnames. Een track van Lady Gaga streamen via Bluetooth of wat ruige metal op Spotify opzoeken, het kon. Dat vormt ook een groot deel van hun populariteit doorheen de jaren. Als je kwam van een goedkope speaker deed je met een 600 Serie-speaker altijd wel significante stap vooruit op vlak op van hifi-presentatie, vooral in combinatie met de juiste apparatuur. Hoewel de 603 S3 naar ons gevoel een tikje cleaner klinkt dan voorheen, zie we datzelfde karakter hier terugkeren. Het nieuwe (en veel beter dan ‘Purple’ geproducete) ‘Stone’-vinylalbum van darkmetalband Baroness die we afspeelden op onze ELAC Miracord 90-draaitafel? Scheurende gitaren en een drummer die alles geeft op ‘Last Word’, waarbij de Continuum-driver in samenspel met de tweeter de teugels in handen houdt zodat de vocals niet verdwijnen in de distortion van de gitaren. Bij de supersnelle gitaarsolo halverwege de track krijg je ook echt mee dat het in een kleine ruimte is opgenomen, een heel contrast met de gitarenmuur in de rest van de track.

Van het geluid van een sitar moet je houden (of niet, natuurlijk). Lang nestelden we resoluut in het laatste kamp, maar de albums van Anoushka Shanker hebben ons toch overtuigd dat dit instrument ook voor iets anders dan dolle traditionele Indiase deuntjes kan dienen. Er zit in zelfs heel wat verfijning en nuance in, zaken die de Bowers & Wilkins-speaker aanlevert bij het afspelen van ‘Stolen Moments’ op de ‘Chapter I: Forever, For Now’ EP. Dankzij een arrangement door Arooj Aftab en met Nils Frahm op de harmonica en orgel valt er veel te ontdekken in dit ogenschijnlijk rustig nummer. Het is wel een heel subtiele en understated productie, veel van de ervaring zou verloren gaan op een doorsnee draadloze speaker. De 603 S3 onthult er echter heel veel van en projecteert het groter in de kamer, wat zorgt voor een grote portie Oosterse sfeer in de luisterruimte. Dat is het punt waarop je goed kunt horen dat deze 603 S3 echt meer DNA in zich draagt van de 700 en 800 Series dan de vorige generatie.