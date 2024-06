Soms lijken persberichten erg op elkaar, dat dacht ik tenminste toen ik het persbericht van de POCO M6 in de mailbox ontving. Heb ik dit niet gisteren ook al gezien met de Xiaomi Redmi 13? Ja dus, beide toestellen zijn vrijwel identiek.

POCO lanceert vandaag een betaalbare smartphone met de naam POCO M6. Het bedrijf wil een camera van hoge kwaliteit naar de budgetklasse brengen met dit toestel. Zo beschikt dit toestel over een hoofdcamera van 108 megapixel met een 1/1,67-inch sensor van Samsung. Dankzij 9-in-1 pixel binning krijg je volgens de fabrikant ultraheldere foto’s onder alle lichtomstandigheden. De dubbele LED-ringflitser moet ook foto’s in donkere omstandigheden mogelijk maken. Daarnaast is er ook een selfiecamera van dertien megapixel.

Deze nieuwe smartphone van POCO lijkt dus erg sterk op de Xiaomi Redmi 13 waar we gisteren over bericht hebben. Niet gek natuurlijk, want POCO is nauw verweven met Xiaomi. Dit toestel beschikt ook over de MediaTek Helio G-91 en komt met 6 GB + 128 GB aan geheugen of 8 GB + 256 GB aan geheugen. Kijken we naar de behuizing, dan ziet dit er ook vrijwel identiek uit. Ook de batterij van 5.030 mAh is hetzelfde, net als de mogelijkheid om met 33W op te laden. Het beeldscherm is een 6,79-inch lcd-scherm met een resolutie van 2.460 bij 1.080 pixels.

Prijs en beschikbaarheid

Waarom zou je dan voor de POCO M6 kiezen en niet voor de Xiaomi Redmi 13? De prijs! De Poco M6 is namelijk een tientje goedkoper in beide configuraties en is de komende periode tot 17 juni met een promotieprijs nog goedkoper verkrijgbaar. De 6 GB + 128 GB kost 169,90 euro (promotieprijs 149,90 euro) en de variant met 8 GB + 256 GB kost 189,90 euro (promotieprijs 169,90 euro).

