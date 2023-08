Wat is HDMI ARC (Audio Return Channel) en hoe werkt het?

Wat is HDMI ARC?

Audio Return Channel is een functie die ondersteund wordt vanaf HDMI versie 1.4, en is te vinden op zowel TV’s als receivers en soundbars. Het is in principe een hele simpele functie die het mogelijk maakt audio waarvan de TV de bron is (denk aan de ingebouwde tv-tuner, streaming apps of andere apparaten die aangesloten zijn op de tv) via een HDMI-kabel te versturen naar de soundbar of receiver. Dit alles gaat via dezelfde HDMI-kabel die audio en beeld van de soundbar of receiver naar de TV stuurt. De HDMI-kabel werkt dus twee kanten op. Of concreet:

Voor een speler die aangesloten is op je receiver of soundbar, wordt het beeld via de HDMI-kabel van de soundbar of receiver naar de tv gestuurd. Dit is de gebruikelijke functie. De audio wordt uiteraard door de soundbar of receiver gespeeld.

Voor een bron die aangesloten is op, of intern is aan de tv (tv-tuner, streaming) stuurt de tv de audio via dezelfde HDMI-kabel naar de soundbar of av-receiver. Dit is de ARC functie.

Dat betekent vooral dat de audiokabel (analoog of digitaal optisch) die je vroeger van je tv naar de soundbar of receiver moest leiden, nu overbodig wordt. Die functie wordt nu door de HDMI-kabel vervuld. Een bijkomend voordeel is dat je vaak het volume van je set met de afstandsbediening van je tv kunt bedienen.