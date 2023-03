Review: Denon AVC-X4800H – Optierijk en toch gebruiksvriendelijk

De Denon AVC-X4800H kun je beschouwen als het bereikbare topmodel in de nieuwe AV-receiver line-up van het eerbiedwaardige Japanse merk. Min of meer toch, want er is natuurlijk verder nog de machtige AV-A1H als het echte vlaggenschip. Maar dat is een 15.4-receiver van 32 kg en 7.000 euro duur. Toch eerder iets voor een ander publiek, lijkt ons. Normaal zou er ook een 11-kanaals AVR-X6800H moeten zijn die (de ‘8’ in de naam is de 2023-generatie) die nog hoger gepositioneerd is dan de AV-receiver die we hier bekijken. Maar vooralsnog is er nog geen spoor van dat model. Net zoals de goedkopere AVR-X1800H is het nog missing in action. En we weten niet of het er ooit komt.

En dus is deze 9.4 AV-receiver van 2.599 euro een bereikbare high-end optie voor wie een krachtige motor zoekt voor z’n thuisbioscoop. Kracht is immers waar het om draait bij dit Denon-model. De (veel) goedkopere AVR-X3800H biedt namelijk eveneens 9.4-kanalen en kan op papier hetzelfde. Het monoblok-versterkingsgedeelte van de AVC-X4800H is echter een stuk krachtiger en beter geschikt om dynamische pieken – explosies, geweerschoten, John Williams die los gaat met de hoorns – aan te leveren.