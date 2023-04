Review: Sonos Era 300 – uitblinker in surround en stereo

Uitgelichte features Sonos Era 300

Voordat we in de prestaties duiken lichten we een aantal belangrijke of nieuwe features uit. Zo beschikt de Era 300 in tegenstelling tot de deels vergelijkbare Sonos Five niet meer over een fysieke 3.5mm-poort. In plaats daarvan rust Sonos zijn Era-speakers uit met een usb-c-poort die meerdere mogelijkheden ontsluit. Zo kun je een platenspeler aansluiten op de usb-c-poort maar je hebt daarvoor een extra USB naar line-in-adapter nodig. Die kost 25 euro (of 45 euro als je een adapter wil die ook een ethernetadapter bevat). Op deze line-in kun je natuurlijk ook andere audiotoestellen hangen, zoals een cd-speler of een DAP. Het geeft een goedkopere manier om bijvoorbeeld een platenspeler aan je Sonos-systeem te hangen. Je kunt immers de plaat die je afspeelt in de woonkamer op een Era 300 ook doorsturen naar de Sonos-speakers in de keuken.

Een andere nieuwe functie op de Era 300 is Bluetooth. Dat zagen we voorheen alleen terug op de draagbare modellen, zoals de Roam en Move. Nu is bluetooth ook verwerkt in de Era-serie luidsprekers, wat je nog een extra optie geeft om een bron eenvoudig te koppelen. Dat koppelen gaat overigens middels een druk op de knop achterop de luidspreker, waarmee deze gevonden kan worden.

De Era 300 is overigens ook een smart speaker. Je kan kiezen voor een spraakassistent in de vorm van Amazon Alexa of voor de eenvoudige Sonos Voice Control gaan. Die laatste is in principe alleen nuttig voor muziek en verwerkt alle informatie lokaal. Google Assistant is nog niet beschikbaar.

Wellicht de meest in het oor springende nieuwe feature van de Era 300 is de ondersteuning van spatial audio, of eigenlijk gewoon ruimtelijke audio. Simpel gezegd is dit audiomateriaal zoals Dolby Atmos of DTS:X, of in ieder geval een algoritme waarmee muziek of films in een meeslepende en omringende ervaring te beluisteren zijn. Door zijn geavanceerde drivercombinatie ondersteunt de Era 300 die ruimtelijke weergave, voor muziek als stand-alone luidspreker en voor films als surroundluidspreler bij een Sonos soundbar die Dolby Atmos ondersteunt. Meer weten over spatial audio? Lees dan verder in onderstaand artikel.