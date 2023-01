Samsung geeft voorproefje drie nieuwe soundbars voor 2023

Samsung heeft alvast drie nieuwe soundbars geteased voor 2023. Zo gaat de Zuid-Koreaanse fabrikant de all-in-one HW-G60C, de ultra slim HW-S800B en de high-end HW-Q990C dit jaar lanceren. Nog niet alle details zijn bekend, maar we kunnen wel alvast een tipje van de sluier oplichten dankzij ecoustics.

HW-G60C

De Samsung HW-G60C is een compacte all-in-one oplossing en beschikt over hybrid beamforming en Dolby Atmos om een 3d-geluidservaring te bieden. Aan boord vinden we tevens vier microfoons voor bijvoorbeeld ingame chat tijdens het gamen of het bedienen van je smarthome-apparaten en stemassistenten. De soundbar ondersteunt HDMI/ARC, USB, AirPlay 2 en Chromecast built-in. Voor gamers is er zelfs led-verlichting aan boord dat je zelf kunt customizen. Samsung richt met de HW-G60C voornamelijk op gamers.

HW-S800B

Dit is de nieuwste Ultra Slim soundbar van Samsung en moet de opvolger zijn van de vorig jaar gelanceerde HW-S800B. Dit model beschikt over 3.1.2-kanalen en is slechts vier centimeter hoog en 3,8 centimeter diep. Verdere details ontbreken nog.

Advertentie

HW-Q990C

Dit is de nieuwe high-end soundbar voor 2023. De HW-Q990C is hét vlaggenschip voor home theater. Dit model beschikt over 11.1.4-kanalen (11 horizontale kanalen, een subwoofer en vier hoogtekanalen). Dankzij AI wordt de kamer gemeten (Spacefit) en worden individuele driver frequenties zoveel mogelijk op de kamer aangepast. Ondersteuning voor Q Symphony 3.0, Wifi en de SmartThings-app zijn ook aanwezig. Naast een subwoofer worden er ook surround speakers (inclusief hoogtespeakers) meegeleverd. De HW-Q990C zit helemaal vol met AI-functies, Adaptive Sound en gamerfuncties om een optimale geluidservaring te bieden.