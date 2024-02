Bose lanceert Ultra Open Earbuds voor 349,95 euro

De Bose Ultra Open Earbuds zijn zeker geen oortjes zoals we al zo vaak hebben gezien. Deze zijn namelijk voorzien van een open-ear design. Ze zitten als het ware vlak voor je gehoorgang en vouwen voor steun om je oorschelp heen. Hierdoor krijg je niet alleen je favoriete muziek uit de draadloze oordopjes te horen, maar kan je ook geluiden in de omgeving perfect in de gaten houden. Handig voor tijdens het sporten of wanneer je in een drukke stad bent.

De Bose Ultra Open Earbuds beschikken over Bose Immersive Audio om je helemaal onder te dompelen in ruimtelijke audio. Alhoewel er geen noise cancelling aanwezig is, moet OpenAudio-technologie ervoor zorgen dat jouw geluid toch privé blijft en niet van buitenaf te horen is. Bose belooft veel comfort en oortjes die goed blijven zitten. Via de meegeleverde oplaadcase kun je in totaal 27 uur muziek luisteren, tot 7,5 uur per keer. Via de Bose Music-app kun je de equalizer naar wens instellen. Er is IPX4-ondersteuning en bluetooth 5.3. Ook zou er ondersteuning voor aptX moeten zijn.

Prijs en beschikbaarheid

De Bose Ultra Open Earbuds zijn in ons land verkrijgbaar als de Bose Ultra Open oordopjes. Je kunt kiezen uit een witte of zwarte variant. De verkoopadviesprijs bedraagt 349,95 euro en ze zijn per direct verkrijgbaar.

