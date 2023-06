Wat is het verschil tussen Bitstream en PCM audio?

Als je jouw Blu-ray speler of een andere bron als een gameconsole via HDMI aangesloten hebt op een receiver, soundbar of home cinema-systeem dan zijn er twee opties voor de doorgave van audio beschikbaar; Bitstream en (L)PCM. Qua audiokwaliteit zit er in principe weinig verschil in als je de speler via HDMI aansluit maar er is wel een verschil in de manier waarop de audio doorgestuurd wordt.