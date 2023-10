Grote BluOS 4.0-update eindelijk uit

Dit jaar viert Bluesound z’n tiende verjaardag. Dat werd al gevierd met een zilverkleurige en technisch geüpgradede versie van de Node-streamer. Maar de lancering van BluOS 4.0 past eveneens in het rijtje. Die update is er nu voor iOS en Android, en werd al op de ISE-beurs in februari gepresenteerd. De uiteindelijke lancering duurde langer dan verwacht omdat er toch meer ontwikkeling nodig was.

De update aan de software was echt nodig. Het platform werd in steeds meer verschillende producten ingebouwd en er werd steeds meer functionaliteit toe. Dat zorgde voor een interface die soms traag reageerde en soms complex overkwam. Als je een systeem had met een groter aantal BluOS-toestellen werd het bijvoorbeeld soms wat onhandelbaar.

De nieuwe BluOS 4.0-app en bijhorende firmware-updates dienen dus deels als een grote opruimactie op vlak van code. Dat is achter de schermen, de gebruiker wordt vooral begroet door een nieuwe interface die bronnen en spelers beter organiseert. Ook nieuw is een Home-scherm die je kunt personaliseren. Je kunt bijvoorbeeld een ingang op een bepaald toestel (zoals een platenspeler die op een versterker hangt) een snelkoppeling geven. BluOS bied je immers niet enkel controle over streaming, maar integreert diep in het audioapparaat zodat alle fysieke ingangen ook naar elders in huis te streamen zijn.

Meteen naar de muziek

Bij de vorige BluOS-app werd er gewerkt met een zijbalk aan de linkerkant die heel lang kon worden. Naast de eigen afspeellijsten, voorkeuzes en favorieten zag je een opsomming van ingangen, streamingdiensten en internetradio. Wat juist, hing van het geselecteerde toestel af. Een BluOS-apparaten selecteren en eventueel koppelen met een ander deed je door rechts een andere zijbalk zichtbaar te swipen. Dit wordt vervangen door een eenvoudiger menu die onderaan verschijnt op een smartphone en links als op een grotere display.

Bij BluOS 4.0 wordt de controle eenvoudiger gemaakt door vijf opties aan te bieden: Thuis, Favorieten, Muziek, Spelers en Zoeken. Thuis is het scherm dat je begroet als je de app opent. Het is ontworpen om je snel naar veelgebruikte zaken te leiden. Enerzijds door presets die je zelf bepaalt te tonen. Dat kunnen afspeellijsten zijn maar ingangen op een toestel of een internetradiostation. Anderzijds door bronnen en muziek te tonen die je recent gebruikte.

Beter zoeken

Wil je echt actief op zoek gaan naar muziek, dan kun je bij Muziekbronnen afdalen in het aanbod van muziekdiensten, je eigen muziekbibliotheek of een fysieke ingang op een audiotoestel selecteren. Bij Zoeken krijg je resultaten mooier gepresenteerd dan voorheen. Afhankelijk van wat de dienst aan meta-informatie aanbiedt, zie je bijvoorbeeld een bio van een artiest boven z’n discografie verschijnen.

Je zoekt wel altijd per dienst of in de eigen bibliotheek. Over pakweg Qobuz en je eigen muziekbestanden heen zoeken kan niet, al is het wisselen tussen zoekbron snel gedaan via een kleine pop-up.

Sneller wisselen tussen apparaten

Het Spelers-scherm is heel wat makkelijker te gebruiken dan voorheen. Hier zie je – zeker op een tablet – elk toestel groot verschijnen. Net zoals vroeger kun je makkelijk het volume per apparaat regelen. Wat veel eenvoudiger is, is het koppelen van toestellen of muziek doorsturen van één zone naar een andere. Dit vooral omdat je nu niet langer op kleine symbolen moet drukken. Onze eerste indruk is ook dat je veel sneller springt tussen BluOS-apparaten.

Een betere playlist

Ook het scherm dat toont wat er nu speelt is veel helderder geworden. Op een tablet wordt een albumhoes heel mooi getoond met daarnaast grotere controls. Het is een detail, maar nu zie je ook meteen wel toestel speelt en welke kwaliteit de audiostream is. Bovenaan tik je om schermvullend de huidige afspeellijst te zien. Dit was bij de vorige BluOS-app heel rommelig, nu is het overzicht heel wat duidelijker.

Tien jaar

Opgericht in 2013 als een uitdager voor Sonos, is Bluesound inmiddels uitgegroeid tot meer dan dat. Zelf biedt de fabrikant een reeks draadloze speakers en soundbars aan die rechtstreeks concurreren met Sonos. De software waarop het platform draait, vind je echter ook in een hele reeks audiotoestellen van andere merken. Bij NAD (een zusterbedrijf) vind je BluOS in nagenoeg elk product dat streaming bevat, gaande van iets compact als de C 700-versterker tot een high-end AV-processor als de M17 V2i. Deense luidsprekerbouwer DALI biedt het dan weer aan in de hub die hoort bij zijn EQUI-producten. Die groep omvat actieve en draadloze versies van z’n hifi-luidsprekers. BluOS vind je ook in toestellen van Monitor Audio, Roksan en sinds kort Cyrus. De software wordt ook gebruikt als streaming- en multiroomplatform in heel wat custom install-producten die in een rack worden ingebouwd. Dat alles levert een groot aanbod van apparaten op dat je kunt bedienen vanuit de BluOS-app.