Van Deynen sluit showseizoen af met de McIntosh audioshow

De show wordt gehouden in het, in 2021 nieuw gebouwde, Experience center van Van Deynen, gevestigd in Sint Nicolaasga (direct aan de A6). Bezoekers kunnen genieten van audio demonstraties en luistersessies met muziek op vinyl. Nieuw bij deze show is Bennie’s hifi bar; een plek om platen te beluisteren onder het genot van een hapje en een drankje.

De audio demonstraties en luistersessies vinden plaats in de diverse luisterruimtes die het Experience center rijk is. Versterkers als de MA352 en MA8950 staan speelklaar, evenals de platenspelers MT5 en MTI100. Ook de draadloze luidspreker RS150 kan getest worden. Tijdens de show is het ook mogelijk om een eigen LP mee te nemen van thuis. Deze kan afgespeeld worden op de MTI100.

“Bij een eerdere show is het wel eens voorgekomen dat een bezoeker emotioneel werd tijdens een luistersessie. Het intense geluid, de setting en een bepaalde herinnering kwamen echt binnen bij hem, waardoor hij tot tranen toe werd geroerd. Een bijzonder mooie gebeurtenis”, aldus Jorrit van Deynen.

De Van Deynen McIntosh audio show vindt plaats op vrijdag 19 april (van 16.00 – 21.00 uur) en zaterdag 20 april (van 10.00 – 17.00 uur). De show wordt gehouden in het Experience center Van Deynen smart solutions aan de Tsjûkemarwei 21b in Sint Nicolaasga. De toegang tot het evenement is gratis en aanmelding vooraf is niet nodig.

Meer informatie over deze tweedaagse show is te vinden op https://www.van-deynen.nl/mcintosh-audio-show/.