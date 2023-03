Review: HiFi Rose RS250A – Streamer met veel extra’s

Het Koreaanse merk HiFi Rose is er op korte tijd in geslaagd om enorm in de kijker te lopen. Onder meer op hifi-shows en winkelevents duiken hun toestellen tegenwoordig regelmatig op. Vooral hun streamers of netwerkspelers. Waarom? In de eerste plaats vanwege de grote voorliefde die HiFi Rose koestert voor immense touchscreens op hun toestellen. Dat maakt ze heel geschikt als eyecandy tijdens demonstraties. In plaats van de gewone kleine displays waarop albumhoezen tonen die je vanuit een luisterstoel niet kunt zien, weten de HiFi Rose-toestellen er altijd visueel een feest van te maken. Inmiddels produceert het bedrijf wel veel meer dan enkel streamers, zoals de unieke steampunk RA180-versterker of de fraaie RS301 designtafelradio.

Met de compacte RS250A die we hier bekijken, keert het jonge team achter HiFi Rose terug naar zijn wortels en biedt het een update van een van zijn eerste producten. Eén van de grote verschillen tussen deze RS250A en die oudere RS250 uit 2021 is het nieuwe DAC-gedeelte. Wat hetzelfde blijft is de eigen software en interface gebaseerd op Android.

De 2.499 euro kostende RS250A blijft een premiumstreamer, mikkend op muziekliefhebbers die hun audiosysteem willen aanvullen met een veelzijdig toestel dat meer doet dan gewoon ‘streamen’. Het vermogen om apps te draaien en video af te spelen maakt het eerder een universele mediaspeler.