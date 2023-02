Sonos werkt aan Era 100 en Era 300 en komt met nieuwe Move

In een interview met website The Verge heeft Patrick Spence, CEO van Sonos, het over de aankomende speakers van het bedrijf. Zo staat de Era 100 en Era 300 op de planning en komt er een tweede generatie van de draagbare Move-speaker.

De Era 100 en Era 300 moeten de nieuwe generatie smart speakers worden waarmee het bedrijf de markt wil opschudden. In de komende maanden zal er meer bekend worden over deze nieuwe modellen. Sonos zou hiermee de concurrentie aan willen gaan met de nieuwe HomePod van Apple, maar ook met de slimme speakers van Amazon en Google. Qua design gaat het volgens Patrick Spence iets compleet nieuws worden, iets wat Sonos nog niet eerder heeft gedaan.

Era 300 als topmodel

Het gaat hierbij om multi-directionale speakers, waarbij de Era 300 het topmodel van de twee speakers is met ondersteuning voor spatial audio en Dolby Atmos. De codenaam voor de Era 300 is Optima 2. Dit model heeft een nieuw akoestisch design en krijgt waarschijnlijk een usb-c-aansluiting, wifi 6- connectiviteit en bluetooth. Over de Era 100 is wat minder bekend. Automatische tuning en kamerkalibratie moet bij beide modellen aanwezig zijn.

Nieuwe producten en nieuwe Sonos Move

Sonos wil in 2023 in maar liefst vier nieuwe productcategorieën actief gaan zijn. Welke dat precies gaan zijn, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat Sonos voor 2023 werkt aan een nieuwe Sonos Move, de tweede generatie van de draagbare bluetooth-speaker.