De Samsung HW-Q990B mag helemaal nieuw zijn, het is wel gebaseerd op een vertrouwd recept. Elk jaar brengt Samsung immers een soundbar uit die zich bovenaan de markt bevindt. Het is bedoeld als gezel voor de beste nieuwe tv-modellen van dat jaar, liefst van Samsung – maar je kunt dit toestel uiteraard ook combineren met andere televisiemerken. Dit vlaggenschip is ook anders dan pakweg een Sonos Arc of een Bowers & Wilkins Panorama 3. Geen slanke alles-in-één dus, maar een forse soundbar die gebundeld wordt met een krachtige subwoofer en een paar draadloze luidsprekers die je achter en naast je sofa plaatst. Samsung pionierde dit concept, inmiddels zijn er zo er wel meer high-end soundbars. Toch weet het Koreaanse merk zich te blijven onderscheiden, met die rear-speakers. Samsung was de eerste om ze te voorzien van twee aparte drivers: eentje voor het surroundkanaal en eentje voor een hoogtekanaal. Vorig jaar ging het bedrijf een stap verder en werden er drie luidsprekers in elke draadloze rear-speaker gestopt. Dat is ook bij de Samsung HW-Q990B het geval. Hierdoor kan de soundbar 11.1.4-surround leveren – niet virtueel, maar via reële speakerkanalen geleverd door niet minder dan 22 drivers. Of dat nuttig is, is dan weer een andere vraag.

De HW-Q990B is in elk geval een van de weinige Dolby Atmos én -soundbars die vooraan én achteraan hoogte-effecten kan produceren. Het komt met een paar intrigerende functies, veel streamingopties, en belooft een krachtige geluidservaring bij films en games. Voor dat alles betaal je officieel 1.499 euro. Al zien we zelfs kort na de introductie reeds prijzen die 100-200 euro lager liggen.

Dit model volgt de HW-Q950A op, een soundbar die we afgelopen december vijf sterren gaven. Eveneens goed om weten is dat Samsung dit jaar een nieuw subtopmodel voorziet, de HW-Q930B. Dit model van 999 euro is heel gelijkaardig, maar komt met minder gesofistikeerde rear-speakers en subwoofer. De soundbar zelf is ook iets compacter en past andere technieken toe.