Philips Sleep slaaphoofdtelefoon zorgt voor een goede nachtrust

TP Vision lanceert de slaaphoofdtelefoon samen met Kokoon. De Philips Sleep staat ook wel bekend als de Philips N7808 slaaphoofdtelefoon. Ze combineren het productontwerp, ontwikkeling en productie van TP Vision met de expertise van Kokoon op het gebied van slaapwetenschap. Allereerst is het belangrijk dat je de slaaphoofdtelefoon niet voelt in bed. Hier moet het 3D Statistical Shape Model voor zorgen met dunne slaapoordopjes van slechts 6 mm en een speciaal ontwerp van de koptelefoon. Je draagt de ondiepe en kleine behuizing in de nek, waardoor de hele slaaphoofdtelefoon vrijwel onmerkbaar is.

De Philips Sleep maskeert geluiden van buitenaf, zoals snurkgeluiden van je partner, buren met een feestje of verkeer middels Noise Masking en een functie genaamd SnoreProtect, waarbij nauwkeurig afgestelde en langzaam geïntroduceerde white noise gebruikt wordt om pieken in geluid van buitenaf af te vlakken. Via de app van Kokoon kun je slaappatronen monitoren, kun je het afspelen van audio optimaliseren en kan je slaapcoaching op maat krijgen. Via één van de oortjes wordt je hartslag middels een optische hartslagmeter continue in de gaten gehouden. Je krijgt vijf maten oordopjes meegeleverd, zodat je de juiste maat kunt vinden. De batterij van de slaaphoofdtelefoon gaat tien uur mee. Je kunt dit model gebruiken tijdens het slapen om geluiden te maskeren, maar ook om muziek af te spelen, te bellen en om luisterboeken of mindfulness-apps te beluisteren.

Prijs en beschikbaarheid

De Philips Sleep, oftewel de Philips N7808 slaaphoofdtelefoon, is vanaf 2 oktober verkrijgbaar voor 249 euro. Kijk voor meer informatie op Sleepheadphone.com.