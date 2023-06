Geen beeld of audio via HDMI? Zo kun je het probleem oplossen

Aanzetten van apparatuur

Soms kan het zo zijn dat alle apparatuur correct is aangesloten en dat alle instellingen juist zijn maar dat je toch geen beeld krijgt. Dit is meestal het geval wanneer er een HDMI-signaal doorgestuurd wordt via bijvoorbeeld een receiver of home cinema-set. Een van de oorzaken hiervan kan de volgorde van het aanzetten van apparatuur zijn. Het kan dus helpen om in verschillende volgorden je home cinema-systeem in te schakelen en kijken of er beeld verschijnt. Zet bijvoorbeeld eerst de Blu-ray speler aan, dan de receiver en vervolgens de tv. Als je een receiver of home cinema-set met meerdere inputs hebt kan het naar een andere input en terug schakelen soms ook zorgen voor een correcte ‘handshake’.