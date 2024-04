Een nieuwe TV voor het EK voetbal? Zo kies je de juiste

De juiste maat

Het mag controversieel klinken, maar groot is wel degelijk beter. Een 32 inch-tv die drie meter van je af staat, daar is op zich niets mis mee, maar je mag niet verwachten dat het de sfeer van een groots voetbalstadium naar de woonkamer brengt. Kies dus voor een lekker grote maat. Al moet je natuurlijk ook niet overdrijven. Zeker aangezien de nieuwe tv vermoedelijk een vaste plaats krijgt in de woonkamer. Praktische en esthetische bedenkingen zijn er ook. Hou daar altijd rekening mee.

De ideale maat hangt af van hoe ver je van het scherm zit. Meet de kijkafstand (in centimeter) tussen de belangrijkste zitplaats en het tv-scherm. Wil je echt het gevoel dat je in het stadium zit, deel die afstand dan door 1,2. Het resultaat is de maximale schermdiagonaal (in centimeter) die we aanraden. Opgelet, dat is echt wel groot, voor een kijkafstand van 2,6m heb je dan een 85 inch-scherm. Bijkomend voordeel, je hebt dan ook een schermformaat dat een bioscoopervaring simuleert, waardoor film kijken ook een fantastische beleving zal zijn.

Maar die maat is niet in elke huiskamer welkom. Wil je het kleinste scherm dat toch nog een leuke, meeslepende ervaring geeft, deel de kijkafstand dan door twee. Daarmee kom je voor diezelfde kijkafstand van 2,6m ongeveer uit op een 55 inch-scherm. Zoals je ziet is de vork erg ruim, er is dan ook altijd een goede oplossing te vinden. Maak vooral zelf even de berekening wat in jouw woonkamer de twee uitersten zijn.