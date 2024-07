Review: JBL Xtreme 4 – Veel power, maar te duur

Dit is de JBL Xtreme 4

Volgens JBL is het ‘time to live loud’ met de JBL Xtreme 4. Kijken we naar de specificaties, dan kunnen we het ons voorstellen. De bluetoothspeaker is uitgerust met een 2 x 30W RMS Woofer, 2x 20W RMS tweeters en twee passieve basradiatoren. Het frequentiebereik is 44 Hz – 20k Hz. Volgens de fabrikant staat de speaker hierdoor garant voor dynamisch geluid met een diepe bas en veel detail. Qua audiocodecs moet je het doen met SBC en de speaker ondersteunt bluetooth 5.3. De speaker gaat 24 uur mee op de batterij en dankzij de functie Playtime Boost kun je dit nog eens met zes uur verlengen, alhoewel het vermogen dan iets wordt teruggeschroefd. Tien minuten laden staat garant voor twee uur muziek. De volledige oplaadtijd bedraagt 3,5 uur.

In de doos vind je een schouderband, zodat je de speaker ook gemakkelijk mee kunt nemen. Deze kun je bevestigen aan de bovenkant. Meenemen naar het strand is ook geen probleem, want dankzij IP67 is de JBL Xtreme 4 water- en stofbestendig. Een AI-algoritme helpt het geluid te analyseren en te perfectioneren, terwijl er ook ondersteuning is voor Auracast om makkelijk te verbinden met andere JBL-speakers. Stereo kan ook met een tweede JBL Xtreme 4. Je kunt de bluetoothspeaker tenslotte ook gebruiken als powerbank voor je smartphone.

Leuk detail is dat de batterij zelf makkelijk te vervangen is, mocht deze aan vervanging toe zijn. Ook is de speaker gedeeltelijk gemaakt van gerecyclede materialen. De JBL Portable-app is aanwezig om de speaker te updaten of om de equalizer te gebruiken om het geluid naar wens aan te passen. De speaker kent de afmetingen 29.7 x 14.9 x 14.1 cm en weegt 2.1 kilogram. De JBL Xtreme 4 is verkrijgbaar in drie kleuren, namelijk zwart, blauw en camo en heeft een adviesprijs van 349,99 euro.