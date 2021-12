De beste soundbars van dit moment – 2021 / 2022

Waar moet je op letten?

Veel soundbars doen in de basis hetzelfde: ervoor zorgen dat er piekfijn geluid uit je televisie komt. De ene soundbar is daar natuurlijk beter in dan de andere soundbar en meestal heeft dat te maken met de prijs die je ervoor neerlegt. Een hogere prijs is echter niet het beste argument voor een soundbar, omdat goedkopere modellen ook aan bepaalde eisen kunnen voldoen. Laat je dus niet zomaar inpakken door mooie marketingtermen of verkooppraatjes. Voordat je op zoek gaat, is het belangrijk om vast te stellen wat je belangrijk vindt.

Zo kan het belangrijk zijn dat je soundbar e-arc ondersteunt , met name wanneer je audioformaten als Dolby Atmos in de hoogste kwaliteit wilt beluisteren. In andere gevallen is de voorganger hdmi-arc nog steeds een goede optie. Het is maar net hoeveel waarde je hecht aan Dolby Atmos: surroundsoundtechnologie die audio door de kamer verplaatst. Voor zelfs de beste soundbars kan dit een uitdagend onderdeel zijn, omdat ze niet kunnen leunen op andere speakers in de kamer. Dolby Atmos-soundbars beschikken vaak over extra drivers die naar boven en de zijkanten wijzen om zo middels weerkaatsing een ruimtelijk Atmos-effect te kunne verzorgen. Daarnaast halen fabrikanten akoestische trucjes uit om toch iets overtuigends te presenteren (mits je er ook goed voor zit).

Mocht je een soundbar willen hebben vanwege het gemak en het compacte design (twee punten die erg voor zo’n apparaat spreken) en toch achterspeakers willen gebruiken, dan kan dat gewoon. Veel soundbars bieden die optie aan, maar je moet daar dus wel even op letten. Je kutn soundbars kopen die standaard over draadloze (wel een stroomkabel) achterluidsprekers beschikken of soundbars die later nog met draadloze achterluidsprekers uit te breiden zijn. Heb je geen subwoofer nodig? Kies dan een soundbar waarbij de subwoofer optioneel is of helemaal niet aanwezig is.

Verder is het goed om te checken of de soundbar met WiFi komt en of er een app bijhoort waarmee het apparaat bediend kan worden en er extra mogelijkheden ontsloten worden. Ook is het belangrijk te controleren welke streamingtechnieken er ondersteund worden, zoals Google Chromecast, bluetooth of Apple AirPlay 2. Op deze manier kun je altijd wel een mogelijkheid vinden om je favoriete muziek af te spelen.

Tot slot is het van belang om te kijken naar de fysieke aansluitingsmogelijkheden. Sluit je meerdere bronnen (gameconsole, blu-rayspeler, settopbox, etc.) aan op je tv, dan is het niet belangrijk dat de soundbar over meerdere HDMI-ingangen beschikt. Eén is voldoende. HDMI is echter in alle gevallen aan te raden aangezien je hiermee de hoogste audiokwaliteit behaalt én dus e-ARC en ARC als functies krijgt. Wil je de bronnen direct op de soundbar aansluiten, dan heb je een soundbar met meerdere HDMI-ingangen nodig.