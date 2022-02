De voordelen en nadelen van een soundbar: dit moet je weten

Wat is een soundbar?

Het mag inmiddels wel bekend zijn wat een soundbar precies is, maar kort gezegd is het een langwerpige speaker die een breed geluidsveld kan weergeven dankzij een aantal ingebouwde kleine speakers. De soundbar is voorzien van een eigen versterker om deze speakers aan te sturen, komt met diverse aansluitmogelijkheden om je apparatuur en tv te kunnen aansluiten, en kan vaak voorzien worden van een (draadloze) subwoofer. De gemiddelde soundbar kan aan de muur onder de tv bevestigd worden of op het meubel van de tv gezet worden.

Soundbars komen in verschillende soorten en maten; van hele slanke en kleine modellen tot grote en dikke modellen. Vaak is het zo dat hoe groter de soundbar, des te breder het geluidsveld en des te meer kleine speakers erin verwerkt zitten. Een voorbeeld hiervan zijn de soundbars met Dolby Atmos. Deze zijn voorzien extra ingebouwde speakers die middels weerkaatsingen via het plafond of zijkanten een Dolby Atmos-effect moeten verzorgen. Nagenoeg elk model biedt virtueel surroundsound, wat eigenlijk betekent dat door de opstelling van de kleine speakers in de soundbar en de akoestiek van de ruimte een surround-effect bereikt kan worden. Je krijgt hierdoor iets meer diepte in het geluid maar als er geen speakers achter je staan zal het nooit echt surround zijn.

Sinds 2013 zijn er ook soundbars die niet voor de tv geplaatst worden maar onder een tv geplaatst kunnen worden. Deze systemen worden door elke fabrikant anders aangeduid. Sommigen noemen het een Sound Plate of een Base Speaker, anderen noemen het een Speaker Plate. Het principe is echter hetzelfde; een stevige en platte speaker waar je een tv op kunt plaatsen. In de speaker zit alles verwerkt wat je nodig hebt en het is dus eigenlijk een standaard voor je tv met geïntegreerde speakers. Echter, de laatste jaren zien we dit soort soundbars nauwelijks meer terug in de markt.

Een trend die we de laatste tijd zien is het toevoegen van (optionele) draadloze speakers voor achterin de ruimte. De topmodellen van Sonos, Sony, Samsung en LG bieden dit bijvoorbeeld. Deze kleine speakers beschikken vaak over een eigen stekker (of accu) en communiceren draadloos met de soundbar. De speakers worden achter de luisterpositie geplaatst om voor een realistisch surroundeffect te zorgen.