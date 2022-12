Review: Marantz Cinema 70s – Slank en in het nieuw

De Marantz Cinema 70s is een slanke 7.2 AV-receiver. Het is even breed als een klassiek toestel, maar ongeveer de helft van de grootte van een typische receiver. Je kan dus gerust stellen dat dit een huiskamervriendelijk apparaat is, iets dat subtiel op een tv-meubel kan staan. Je kunt het ook zien als een meerkanaals alternatief voor de vele nieuwe stereoversterkers met HDMI-ARC aan boord. De NR1200 van Marantz zelf bijvoorbeeld, of toestellen als de NAD M10 v2 of de JBL SA750.

De Cinema 70s is de opvolger van de NR1711, de 7.2-kanaals receiver die nog uitgedost werd in het vorige Marantz-design. Aangezien hier de vernieuwde ontwerpfilosofie van Marantz wordt toegepast, ziet dit nieuw apparaat er echt helemaal anders uit. Helemaal in de trant van stereotopmodellen zoals de Marantz Model 30 of Model 40.

Ondanks z’n bescheiden afmetingen is de Cinema 70s echter geen instapmodel noch is het afgezwakt qua mogelijkheden. Dolby Atmos en DTS:X staan qua audio op het menu, evenals codecs zoals DTS: Virtual X om beperkte surroundsporen op te waarden. Ook de ondersteuning van HDR-standaarden is prima, incluis Dolby Vision. Dat maakt dit toestel van circa 1.000 euro toch een echt buitenbeentje in het segment. Bij de concurrentie vind je niets gelijkaardig.