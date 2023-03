Onkyo presenteert AV-receiver TX-RZ70 met veel audio-opties

Onkyo onthult zijn eerste grote AV-receiver sinds de overname door Premium Audio Company in 2021. Het gaat om de AV-receiver TX-RZ70, die onder andere flinke bandbreedte-ondersteuning heeft om de hoge refreshrates van Xbox Series X en PlayStation 5 de baas te blijven.

Het apparaat heeft 11.2 kanalen met 140 watt per kanaal. Daarnaast is er ondersteuning voor HDMI 2.1, 8K, 4K en 40GPS, wat het een zeer toekomstbestendig apparaat maakt. De audioprestaties worden kracht bijgezet door 32-bit ESS Sabre DAC’s die zorgen voor een minimale vervorming. aptX Bluetooth is ook aanwezig op dit apparaat, waardoor je muziek in een hogere codec kunt afspelen wanneer je een hiermee uitgeruste hoofdtelefoon gebruikt.

Onkyo TX-RZ70

Er is ook Dirac Live Room-correctie aanwezig, waardoor het geluid goed is afgesteld op de ruimte waarin het apparaat geïnstalleerd is. Een upgrade naar Dirac Live Bass Control is echter ook mogelijk, waarover we eerder al schreven. Deze vrij prijzige upgrade zorgt voor een nog betere bassprestatie door onder andere kunstmatige intelligentie en machine learning.

Het apparaat past ook goed thuis in een smarthome, omdat er ondersteuning op zit voor de stemassistenten Amazon Alexa, Apple Siri en Google Assistent. Er komt bovendien in september nog Roon Ready-certificering bij (via een firmware-update) waarmee je je muziekbieb digitaal kunt raadplegen. Verder is er een flink arsenaal aan interessante specificaties aanwezig vanaf dag 1: Dolby Atmos, Dolby Surround, DTS:X, IMAX Enhanced, Chromecast built-in, THX Certified for Theatre Reference Sound, AirPlay 2 en Klipsch Optimized Mode.

AV-receiver

Een apparaat dat goed beslagen ten ijs komt dus, al moeten we uiteraard in de praktijk nog horen of hij het waarmaakt. Onkyo TX-RZ70 AVR is ergens deze lente beschikbaar voor een adviesprijs van 3.299 euro.

Wil je meer weten over versterkers en wat precies het verschil maakt tussen A, B, C, enzovoort? Lees dan Alles over versterkerklassen: wat is klasse A, AB, D en meer? Liever meer ontdekken over het merk Onkyo? Daar hebben we een speciale pagina voor.