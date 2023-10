Draadloos surround: wat kan er?

Surroundgeluid is onmisbaar bij films en betere tv-series, voegt veel qua beleving toe aan games en is speelt een steeds grotere rol op vlak van muziekbeleving. Geen van die toepassingen is echt heel nieuw, dat klopt. Maar de opkomst van Dolby Atmos heeft surroundgeluid (opnieuw) in een stroomversnelling gebracht. Maar hoe beleef je nu het best een soundtrack in surround? Het beste antwoord is met een surroundopstelling. Lees: zeven, negen of meer luidsprekers die rond én boven de zitplaats zijn geplaatst. Liefst volgens de regels die Dolby en DTS specificeren.

Een grote uitdaging hierbij op praktisch vlak is de bijhorende bekabeling. Als je een heuse thuisbioscoop bouwt, dan moet kabelmanagement deel van het verhaal zijn. In een woonkamer waar je surroundgeluid achteraf wil toevoegen is het vaak behelpen en uitzoeken hoe het kan. Het is dikwijls zoveel gedoe dat er dan toch maar voor een soundbar wordt gekozen.

Gelukkig is er ondertussen mogelijk om het kabelvraagstuk te elimineren. Meer zelfs: er zijn meerdere manieren om te werk te gaan. Het toevoegen van surroundgeluid op een manier die je interieur niet verstoord is hierdoor makkelijk geworden.