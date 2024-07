Eerste details en afbeelding opvolger Sonos Arc soundbar gelekt

De nieuwe soundbar van Sony zou volgens The Verge de codenaam Lasso dragen. Het model heeft qua uiterlijk veel weg van de Arc, een soundbar met Dolby Atmos, maar komt met speciale technieken om middels kleinere drivers dezelfde output te leveren.

Daarnaast zou de nieuwe soundbar uitgerust worden met de mogelijkheid om audio via bluetooth af te spelen, is de bass-weergave verbeterd en kun je de microfoon voortaan middels een fysieke schakelaar aan- of uitzetten.

Of de Lasso de Arc helemaal gaat vervangen is nog niet duidelijk, maar het nieuwe model zou volgens The Verge wel iets duurder worden dan de Arc, met een prijs die richting de 1.200 dollar gaat. De Arc kostte bij de lancering zo’n 900 euro.