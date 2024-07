Denon Home Amp met HEOS gelanceerd

Met de Denon Home Amp kun je een bestaand tweekanaals systeem geschikt maken voor HEOS. Met het apparaat voeg je elk paar luidsprekers toe aan het draadloze multi-room HEOS ecosysteem. Daarnaast biedt het 100W vermogen per kanaal aan hifi-geluid.

De Home Amp geeft meer vermogen en betere scheiding van het tv-geluid via een tweekanaals systeem. HDMI eARC maakt integratie met tv’s via één kabel mogelijk, ook als de tv over geïntegreerde streaming beschikt. En via de subwoofer-uitgang voeg je een subwoofer toe voor extra lage tonen. Door zijn compacte vorm past de Denon Home Amp in vrijwel elke kast.

HEOS ondersteunt hi-res audio streamen in maximaal 64 zones en is daardoor geschikt voor vrijwel elke multiroomopstelling, ongeacht formaat. Door het kleine formaat wordt kostbare rekruimte optimaal benut. Er passen twee Denon Home Amps naast elkaar in een standaardrek. De Denon Home Amp werkt ook samen met andere HEOS-apparaten, waaronder AV-receivers van Denon en Marantz. Integratoren kunnen vertrouwen op professionele ondersteuning van Denon, met inbegrip van trainingen en een speciale hotline voor technische ondersteuning.

De Denon Home Amp is verkrijgbaar voor €799.