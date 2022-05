Review: Bose Smart Soundbar 900 – Verfijnder dan verwacht

Strak design met glas

Bose heeft altijd een voorliefde gehad voor strakke lijnen en ‘harde’ materialen als aluminium en glas. Daar wijkt het met de Smart Soundbar 900 eigenlijk niet van af. De bovenkant van dit toestel is volledig in glas bijvoorbeeld. Er zijn enkel twee ovale uitsparingen waar de bovenliggende speakers naar boven uitstralen. Bijzonder is dat deze glaslaag iets boven de behuizing lijkt te zweven. Knap, vinden we dat. In tegenstelling tot bij de Sony HT-A7000 ervaren we geen afleidende reflecties vanaf het scherm. Maar net als bij de Sony moeten we opmerken dat dit afhangt van hoever je de soundbar van je tv afzet en de situatie. In een donkere kamer en met felle content – games, bijvoorbeeld – kan dat wel eens een ding zijn. We moeten je het wellicht niet vertellen: zo’n glanzende oppervlakte is wel echt een stofmagneet en toont vingerafdrukken snel. Bose is zeker niet de enige die daar mee af te rekenen heeft. Overigens hadden wij de zwarte uitvoering op bezoek, er is ook een witte Smart Soundbar 900 met een witte glasplaat.

De Smart Soundbar 900 is vergeleken met het Bose-verleden in elk geval een stukje subtieler en eleganter. De zwevende glasplaat, de afgeronde hoeken en de smalle metalen grille die de voorkant vormt leveren een fraai resultaat op. Het toestel is zelfs betrekkelijk compact te noemen. Het is minder breed dan de meeste concurrenten, die doorgaans exact dezelfde breedte bezitten als een 55-inch tv. Dat is bij deze Bose niet het geval. Als we hem bij onze muurgemonteerde LG OLED55C9 plaatsen, is het toch aan elke kant 10 cm korter. Qua diepte valt het ook wel mee. Door zijn bescheiden hoogte van net geen 6 cm zal de Bose Smart Soundbar 900 probleemloos voor een tv op een voet kunnen staan. Schuif hem er echter niet onder, want die bovenliggende speakers moeten echt wel vrij naar het plafond gericht zijn.

Qua aansluitingen gaat Bose voor minimalisme. Er is één HDMI-eARC-poort en een optische ingang. Dan heb je een reeks van vier identiek ogende 3,5-mm jack-inputs, die echter allemaal een andere functie hebben. Zo kun je hier een IR-blaster aansluiten, al is het niet duidelijk in welk scenario je dat zou willen doen.