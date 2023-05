Review: Denon AVC-A1H – Beestig goed

Monolithische aanpak

Er valt zeker over te discussiëren, maar dankzij zijn featureset en prijspunt kun je stellen dat de AVC-A1H zich op een grens tussen segmenten bevindt. Het lijkt ons dat het bedoeld is om overtuigde surroundliefhebbers thuis met een groot budget aan te spreken als professionals die voor een klant een echte thuisbioscoop bouwen. Al zal er in dat laatste scenario wellicht in de praktijk vaak de voorkeur worden gegeven aan een aparte voorversterker en aparte eindtrappen, eventueel in een rack. Dat is natuurlijk wél een duurdere optie dan een enkel apparaat, in het bijzonder als er effectief een uitgebreid 7.x.4- of 9.x.6-opstelling wordt gebouwd.

Tot het verschijnen van de AVC-A1H kon je voor zo’n uitgebreide surroundopstelling bijna niet anders dan met dergelijke voor- en eindtrappen werken. Zal dat nu anders worden en gaan pro’s nu voor een enkel toestel kiezen? We zijn benieuwd. De AVC-A1H kan dankzij volledige pre-outs trouwens in een gemengde opstelling passen, waarbij bijvoorbeeld de stereokanalen en de center toch apart versterkt worden.

Op vlak van versterking probeert Denon alle registers open te trekken, onder meer met een monoblokaanpak. Zo kom je snel bij dat gewicht van 32 kg, deels op het conto van de behuizing te schrijven (met name het massieve voorpaneel) maar ook vanwege de immense ringkerntransformator. We hebben hem er niet uitgehaald om te wegen, maar volgens de specificaties zou dit onderdeel aftikken op 11,5 kg. Naast die moloch zijn er even verder nog twee potige condensatoren te spotten. Dit geheel wordt aan beide kanten geflankeerd door gigantische koelvinnen waarop de individuele eindtrappen netjes gemonteerd zijn (8 links, 7 rechts). Dit alles levert de gebruikelijke indrukwekkende maar niet altijd zo relevante cijfers op, waarbij 150 Watt per kanaal bij 8 Ohm speakers en twee kanalen over het volledige frequentiebereik aangedreven nog het meeste zegt over de prestaties van de AVC-A1H.