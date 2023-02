Review: JBL Bar 1000 – Machtig actiebeest met heldere dialogen

Betere afwerking

In het verleden vonden we de JBL-soundbars qua materialen en design een tikje achterblijven op de concurrentie. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de Bar 9.1, de voorganger van de Bar 1000. Het was nooit slecht gedaan, maar er miste iets. Met name Samsung, wat eigenlijk het moederhuis is van JBL, wist zijn hogere soundbars voor dezelfde prijs strakker en luxueuzer aan te kleden. De Bar 1000 maakt die designachterstand grotendeels goed, al blijft JBL een voorliefde koesteren voor grijze kunststof. Los daarvan presenteert het toestel best knap. De afgeronde lijnen, discrete speakerroosters en de afwezigheid van flashy elementen leveren een gestroomlijnd resultaat op. Dit jaar werkt JBL ook met een toppaneel die iets donkerder is en verzonken lijkt in de behuizing. Je vindt hier een paar knoppen, heel discreet aangebracht.

Op eerste zicht is er geen display op de Bar 1000. Toch is er wel een scherm, verstopt achter het rooster aan de voorkant. Je ontdekt hem zodra je het volume aanpast of er video begint met een bepaalde indeling. Heel even zie je dan pakweg ‘Dolby Atmos’ langsscrollen. Zo’n schermpje dat tijdelijk oplicht vinden we wel positief. Het heeft als voordeel dat je niet afgeleid wordt tijdens het kijken in een verduisterde kamer.

De meegeleverde remote is strak en futuristisch. Ligt goed in de hand en doet z’n werk helemaal zoals het hoort. Wel voelt het een tikje goedkoop aan, weer door de keuze voor een lichtere kunststof. Positief is dan weer dat JBL aparte toetsen voorziet voor het volumeniveau van de subwoofer en de draadloze speakers.

Over de subwoofer kunnen we je vooral vertellen dat hij groot is. De woofer wijst naar beneden, wat de plaatsing makkelijker moet maken. Er is echter ook een baspoort aan de achterkant. Dat betekent dat je hem best niet tegen de muur zet of al te dicht bij een hoek.